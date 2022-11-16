Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года

Формат празднования Нового года в столице определят москвичи с помощью голосования на портале «Активный гражданин».

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

Он подчеркнул, что в целом город должен быть украшен и приветлив на предстоящих праздниках.

«Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья. Предлагаю проголосовать на «Активном гражданине», — написал Собянин.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.