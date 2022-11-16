Узнать больше

Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года

Короткая ссылка
Формат празднования Нового года в столице определят москвичи с помощью голосования на портале «Активный гражданин».
Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

Он подчеркнул, что в целом город должен быть украшен и приветлив на предстоящих праздниках. 

«Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья. Предлагаю проголосовать на «Активном гражданине», — написал Собянин.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить