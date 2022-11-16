«Транснефть» подтвердила возобновление прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба»
- РИА Новости
«В 17:09 мск возобновлена прокачка», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию возобновились.
15 ноября компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.
В тот же день Сийярто заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции.