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«Транснефть» подтвердила возобновление прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба»

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Официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины в направлении Венгрии возобновилась.
«Транснефть» подтвердила возобновление прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба»
  • РИА Новости

«В 17:09 мск возобновлена прокачка», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию возобновились.

15 ноября компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.

В тот же день Сийярто заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции.

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