«Транснефть» подтвердила возобновление прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины в направлении Венгрии возобновилась.

«В 17:09 мск возобновлена прокачка», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию возобновились.

15 ноября компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.

В тот же день Сийярто заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции.