Сийярто: прокачку нефти по «Дружбе» остановили из-за повреждения трансформаторной станции
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«Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию», — цитирует его РИА Новости.
Сийярто уточнил, что повреждена одна трансформаторная станция, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством.
Он заявил, что работу нефтепровода «Дружба», вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта инфраструктуры.
Ранее компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером 15 ноября созвал совет безопасности по причине остановки нефтепровода «Дружба».