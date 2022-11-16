Сийярто: прокачку нефти по «Дружбе» остановили из-за повреждения трансформаторной станции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции.

«Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто уточнил, что повреждена одна трансформаторная станция, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством.

Он заявил, что работу нефтепровода «Дружба», вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта инфраструктуры.

Ранее компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером 15 ноября созвал совет безопасности по причине остановки нефтепровода «Дружба».