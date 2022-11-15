Премьер Венгрии созывает совет безопасности из-за остановки нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером 15 ноября созывает совет безопасности по причине остановки нефтепровода «Дружба», сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач.

«В ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» премьер Виктор Орбан созвал совет безопасности», — приводит РИА Новости слова Ковача в Twitter.

Ранее компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.

До этого глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что власти Польши добиваются наложения санкций ЕС на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».