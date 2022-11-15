Премьер Венгрии созывает совет безопасности из-за остановки нефтепровода «Дружба»
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«В ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» премьер Виктор Орбан созвал совет безопасности», — приводит РИА Новости слова Ковача в Twitter.
Ранее компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.
До этого глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что власти Польши добиваются наложения санкций ЕС на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».