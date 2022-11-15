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«Транснефть»: Киев приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии

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Компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.
«Транснефть»: Киев приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Дёмина.

«Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке из-за падения напряжения», — сказал он.

Ранее глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что власти Польши добиваются наложения санкций ЕС на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что Сербия и Венгрия намерены построить ответвление от нефтепровода «Дружба».

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