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Глава МИД Венгрии заявил о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию возобновились.
Глава МИД Венгрии заявил о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»
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«Техническим специалистам удалось провести работу в таком объёме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии возобновилась», — приводит РИА Новости его слова.

Сийярто добавил, что в настоящее время нефтепровод работает под низким давлением.

Ранее компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.

Позднее Сийярто заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции.

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