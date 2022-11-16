Глава МИД Венгрии заявил о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию возобновились.

«Техническим специалистам удалось провести работу в таком объёме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии возобновилась», — приводит РИА Новости его слова.

Сийярто добавил, что в настоящее время нефтепровод работает под низким давлением.

Ранее компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.

Позднее Сийярто заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции.