Глава МИД Венгрии заявил о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»
- Gettyimages.ru
«Техническим специалистам удалось провести работу в таком объёме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии возобновилась», — приводит РИА Новости его слова.
Сийярто добавил, что в настоящее время нефтепровод работает под низким давлением.
Ранее компания «Транснефть» сообщила, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии.
Позднее Сийярто заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции.