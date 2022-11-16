Эпидемиолог Раздорский напомнил о мерах профилактики COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Раздорский напомнил о мерах профилактики COVID-19.

«В период сезонного подъёма заболеваемости необходимо помнить о том, что неспецифические меры профилактики, такие как использование медицинской маски, соблюдение правил гигиены, позволяют минимизировать риск заражения. Мы и до ковида рекомендовали в эпидемический сезон ОРВИ и гриппа, с октября по апрель, использовать медицинские маски», — заявил он в беседе с tverigrad.ru.

Как отметил Раздорский, актуальность таких мер не стала меньше.

По словам эксперта, маски желательно использовать в общественном транспорте, местах массового скопления людей.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.