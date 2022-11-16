Минфин: нет необходимости в новых мерах по поддержке первичного рынка жилья

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в данный момент нет необходимости в новых мерах по поддержке первичного рынка жилья, так как Минфин исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% закончится в конце текущего года.

«Мы исходим из того, что программа будет закончена до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку. В Минфине отметили, что действие всех ипотечных программ распространяется в полном объёме на жителей новых регионов, поскольку они являются гражданами России.

22 сентября генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки.