Мутко предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки в России

Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки.

Он отметил, что льготные программы ипотеки помогли поддержать российский рынок в сложное время.

По его словам, семейная ипотека сыграла ключевую роль в поддержке рынка.

Мутко отметил, что эта программа заканчивается в 2023 году, и предложил президенту сделать её бессрочной.

«Можно рассмотреть её продление, делать тоже бессрочно», — сказал он.

Ранее Мутко спрогнозировал, что объём выдачи ипотеки в 2022 году будет на уровне «доковидного» 2019 года.