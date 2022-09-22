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Мутко предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки в России

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Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки.

Он отметил, что льготные программы ипотеки помогли поддержать российский рынок в сложное время.

По его словам, семейная ипотека сыграла ключевую роль в поддержке рынка.

Мутко отметил, что эта программа заканчивается в 2023 году, и предложил президенту сделать её бессрочной.

«Можно рассмотреть её продление, делать тоже бессрочно», — сказал он.

Ранее Мутко спрогнозировал, что объём выдачи ипотеки в 2022 году будет на уровне «доковидного» 2019 года.

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