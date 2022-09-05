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Мутко спрогнозировал объём выдачи ипотеки в 2022 году на уровне «доковидного» 2019 года

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Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме спрогнозировал, что объём выдачи ипотеки в 2022 году будет на уровне «доковидного» 2019 года.
Мутко спрогнозировал объём выдачи ипотеки в 2022 году на уровне «доковидного» 2019 года
  • РИА Новости

«Сейчас сложно так ювелирно прогнозировать, какой будет итог года, но я думаю, что в этом году мы всё-таки выдадим больше 1,2 млн ипотек где-то на 4,9—5,2 трлн рублей. Это меньше, чем в рекордных 2020—2021 годах, но вполне соответствует уровню «доковидного» 2019 года. А он в целом был удачным и для ипотеки, и для жилищной сферы», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.

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