В Москве вновь увеличили число стартовых площадок программы реновации

В Москве вновь увеличили количество стартовых площадок программы реновации.

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На новых стартовых площадках планируют построить 107,7 тыс. кв. м жилья. В результате удастся расселить 22 старых дома, где проживают 3,9 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.