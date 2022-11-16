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Совфед одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Совфед одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми
  • РИА Новости

Документом предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учётом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребёнка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

Ранее Минтруд России представил правила назначения единого детского пособия для семей с низкими доходами.

При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя.

15 ноября Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

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