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Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка

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Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Nadzeya_Kizilava

«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.

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