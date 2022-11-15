Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.