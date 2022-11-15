Минтруд России подготовил правила назначения единого пособия
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Как сообщили в пресс-службе Минтруда, выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от трёх до восьми лет и от восьми до 17 лет.
Как пишет РИА Новости, в министерстве уточнили, что при назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя.
15 ноября Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству сделать удобным оформление и получение пособий на детей.