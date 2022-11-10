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Путин поручил кабмину сделать удобным оформление и получение пособий на детей

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству сделать удобным оформление и получение пособий на детей.
Путин поручил кабмину сделать удобным оформление и получение пособий на детей
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Правительству поручено реализовать меры по информированию граждан об условиях и порядке назначения ежемесячных детских пособий, а также создать удобные и доступные для населения возможности оформления и получения пособий.

Глава государства поручил представить доклад по этому вопросу до 30 декабря 2022 года, затем — ежеквартально.

Также Путин поручил правительству обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года детских пособий, в том числе контроль правильности их назначения, начисления и своевременности выплаты.

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