Кабмин обеспечит сопровождение внедрения с 2023 года ежемесячного пособия по рождению ребёнка

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года пособия в связи с рождением ребёнка.

«Правительству России... обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты», — следует из перечня поручений российского лидера по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Доклад об исполнении поручения Путину представят в срок до 30 декабря 2022 года, далее отчёты будут ежеквартальными.

Ранее Путин напомнил о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года.

По его словам, ежегодно сертификат получают порядка 1 млн семей.