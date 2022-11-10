Кабмин обеспечит сопровождение внедрения с 2023 года ежемесячного пособия по рождению ребёнка
- РИА Новости
«Правительству России... обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты», — следует из перечня поручений российского лидера по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми.
Доклад об исполнении поручения Путину представят в срок до 30 декабря 2022 года, далее отчёты будут ежеквартальными.
Ранее Путин напомнил о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года.
По его словам, ежегодно сертификат получают порядка 1 млн семей.