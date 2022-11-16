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Беспилотник осуществил подрыв нефтебазы в Орловской области

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Беспилотник осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь Орловской области.
Беспилотник осуществил подрыв нефтебазы в Орловской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня около 04:00, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь», — написал он в Telegram.

В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет.

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