Беспилотник осуществил подрыв нефтебазы в Орловской области
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Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Сегодня около 04:00, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь», — написал он в Telegram.
В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет.