Психолог Клименко посоветовала не заниматься самолечением при депрессии

Клинический психолог, член Когнитивно-поведенческой ассоциации, КПТ-, АСТ-, ДБТ-терапевт Екатерина Клименко посоветовала не заниматься самолечением при депрессии.

«При симптомах, которые говорят о возможном депрессивном эпизоде, необходимо обратиться к психологу с навыками КПТ-терапии, которая считается помощью первого выбора. Психолог после диагностики может предложить обратиться к врачу за фармакологической поддержкой, что в некоторых случаях является эффективной мерой», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, среди возможных признаков проблем со здоровьем — проблемы со сном, вниманием, памятью, рефлексией.

«Ваш близкий не может ни на чём сосредоточиться, забывает элементарные вещи, не может уследить за сюжетом фильма или книги, за ходом вашей речи. Он может забыть ваше имя, свой номер телефона, как приготовить себе что-то элементарное», — пояснила Клименко.

Как добавила эксперт, в числе тревожных признаков — упадок сил и плохое физическое самочувствие.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.