Узнать больше

Психолог Клименко посоветовала не заниматься самолечением при депрессии

Короткая ссылка
Клинический психолог, член Когнитивно-поведенческой ассоциации, КПТ-, АСТ-, ДБТ-терапевт Екатерина Клименко посоветовала не заниматься самолечением при депрессии.
Психолог Клименко посоветовала не заниматься самолечением при депрессии
  • Gettyimages.ru
  • © Christina Frett / EyeEm

«При симптомах, которые говорят о возможном депрессивном эпизоде, необходимо обратиться к психологу с навыками КПТ-терапии, которая считается помощью первого выбора. Психолог после диагностики может предложить обратиться к врачу за фармакологической поддержкой, что в некоторых случаях является эффективной мерой», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, среди возможных признаков проблем со здоровьем — проблемы со сном, вниманием, памятью, рефлексией.

«Ваш близкий не может ни на чём сосредоточиться, забывает элементарные вещи, не может уследить за сюжетом фильма или книги, за ходом вашей речи. Он может забыть ваше имя, свой номер телефона, как приготовить себе что-то элементарное», — пояснила Клименко.

Как добавила эксперт, в числе тревожных признаков — упадок сил и плохое физическое самочувствие.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить