Врач Кондрахин напомнил, что боль в груди не всегда связана с патологиями сердца
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Такие боли могут быть вызваны заболеваниями других органов, объяснил врач в разговоре с «Вечерней Москвой».
«Это могут быть язва желудка, мышцы, лёгкие, пищевод. Но любая боль в грудной клетке у лиц старше 45 лет расценивается как боль в сердце, поэтому нужно обращаться к терапевту и начинать с ЭКГ», — отметил специалист.
По его словам, у людей младше 45 лет боль в груди чаще всего связана с заболеваниями позвоночника и грудной клетки.
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