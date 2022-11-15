Врач Кондрахин напомнил, что боль в груди не всегда связана с патологиями сердца

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что боли в груди не во всех случаях появляются из-за проблем с сердцем.

Такие боли могут быть вызваны заболеваниями других органов, объяснил врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Это могут быть язва желудка, мышцы, лёгкие, пищевод. Но любая боль в грудной клетке у лиц старше 45 лет расценивается как боль в сердце, поэтому нужно обращаться к терапевту и начинать с ЭКГ», — отметил специалист.

По его словам, у людей младше 45 лет боль в груди чаще всего связана с заболеваниями позвоночника и грудной клетки.

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