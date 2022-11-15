Невролог Полянская рассказала, что головная боль может быть проявлением менингита

Врач-невролог Екатерина Полянская рассказала, что головная боль может свидетельствовать о ряде опасных состояний, требующих немедленной медицинской помощи.

Первичные боли, такие как мигрень, существуют сами по себе и не являются следствием какого-либо заболевания, объяснила она «Известиям».

Однако вторичные головные боли являются симптомом основного заболевания.

Причинами таких болей могут выступать травмы, сосудистые нарушения (ишемический и геморрагический инсульты, в том числе субарахноидальное кровоизлияние), инфекционные заболевания — менингиты и энцефалиты различной природы, воздействие токсинов, употребление или отмена некоторых лекарств и прочее.

Все эти ситуации требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью, подчеркнула Полянская.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.