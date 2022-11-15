Терапевт Хухрев назвал синусит одной из неочевидных причин кашля по утрам

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что утренний кашель может быть вызван разными причинами, например синуситом или рефлюксной болезнью.

«Речь может идти о полипах в носу или о синусите, то есть воспалении придаточных пазух носа. Или о хроническом насморке», — объяснил специалист в беседе с «Москвой 24».

Ещё одной причиной утреннего кашля может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При этом недуге происходит заброс в пищевод содержимого желудка. Желудочный сок обжигает ротоглотку и нос и может провоцировать рефлекторный кашель, особенно утренний, отметил Хухрев.

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