В Херсонской области сообщили, что официальных решений о переносе столицы не принималось

В администрации Херсонской области сообщили, что в Геническе временно находятся ведомства администрации региона, однако официальных решений о переносе столицы региона не принималось.

«Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», — приводит РИА Новости сообщение администрации.

При этом ранее экс-работник администрации Александр Фомин заявил, что административной столицей временно станет Геническ.

«На момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений», — подчеркнули в пресс-службе.

Там пояснили, что Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона.

Ранее Министерство обороны России заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра.

Кроме того, в ведомстве сообщили о нанесении российскими подразделениями ударов по ВСУ и украинской военной технике на правом берегу Днепра.