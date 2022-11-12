Узнать больше

В Херсонской области сообщили, что официальных решений о переносе столицы не принималось

Короткая ссылка
В администрации Херсонской области сообщили, что в Геническе временно находятся ведомства администрации региона, однако официальных решений о переносе столицы региона не принималось.
В Херсонской области сообщили, что официальных решений о переносе столицы не принималось
  • РИА Новости

«Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», — приводит РИА Новости сообщение администрации.

При этом ранее экс-работник администрации Александр Фомин заявил, что административной столицей временно станет Геническ.

«На момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений», — подчеркнули в пресс-службе.

Там пояснили, что Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона.

Ранее Министерство обороны России заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра.

Кроме того, в ведомстве сообщили о нанесении российскими подразделениями ударов по ВСУ и украинской военной технике на правом берегу Днепра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить