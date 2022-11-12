Власти Херсонской области: административной столицей региона временно станет Геническ
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Министерство обороны России заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра.
Кроме того, в ведомстве сообщили о нанесении российскими подразделениями ударов по ВСУ и украинской военной технике на правом берегу Днепра.