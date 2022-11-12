Власти Херсонской области: административной столицей региона временно станет Геническ

Представитель администрации Херсонской области, пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин заявил, что административной столицей области временно станет город Геническ.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство обороны России заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра.

Кроме того, в ведомстве сообщили о нанесении российскими подразделениями ударов по ВСУ и украинской военной технике на правом берегу Днепра.