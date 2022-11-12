Медведев заявил о формировании Россией нового миропорядка

Россия формирует новый миропорядок, а не США, Великобритания или «тёмный Киев», заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или тёмным Киевом». И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен», — написал он в своём Telegram.

Автор израильской газеты The Jerusalem Post Салем Аль-Кетби заявил, что конфликт на Украине во многом определит строительство нового миропорядка.

Президент России Владимир Путин отметил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.