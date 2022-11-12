Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом

Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — написал он в своём Telegram.

Медведев также напомнил, что страна по очевидным причинам пока не использовала весь свой арсенал средств поражения и не наносила удары по всем возможным вражеским целям.

Ранее СК России закончил расследование 116 уголовных дел в отношении служащих ВСУ, обвинённых в преступлениях против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.