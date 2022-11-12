Узнать больше

Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом

Короткая ссылка
Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом
  • РИА Новости

«Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — написал он в своём Telegram.

Медведев также напомнил, что страна по очевидным причинам пока не использовала весь свой арсенал средств поражения и не наносила удары по всем возможным вражеским целям.

Ранее СК России закончил расследование 116 уголовных дел в отношении служащих ВСУ, обвинённых в преступлениях против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить