Прокуратура начала проверку из-за пожара в ТЦ в Нефтеюганске

Югорская прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Нефтеюганске.

Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 11 ноября пожара в торговом центре «Привозъ» в 10-м микрорайоне Нефтеюганска. На место происшествия выехал Нефтеюганский межрайонный прокурор Дубейко», — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что в Нефтеюганске горит здание торгового центра, площадь возгорания достигла 1000 кв. м.