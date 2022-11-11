В Нефтеюганске загорелся ТЦ

В пресс-службе МЧС России заявили, что в Нефтеюганске горит здание торгового центра, площадь возгорания достигла 1000 кв. м.

«В Нефтеюганске пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в торговом здании. В 18:38 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в торговом здании в 10-м микрорайоне Нефтеюганска», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что на месте работают девять единиц спецтехники и 33 сотрудника МЧС России. Предварительно все люди эвакуировались.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в подмосковном Раменском.