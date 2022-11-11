В МЧС заявили о локализации пожара в торговом здании в Нефтеюганске

В ГУ МЧС заявили, что пожар в торговом здании в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры локализован на площади 1 тыс. кв. м.

РИА Новости

«На 21:00 (19:00 мск) локализация пожара в Нефтеюганске на площади 1 тыс. кв. м», — цитирует ведомство ТАСС. Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что в Нефтеюганске горит здание торгового центра, площадь возгорания достигла 1000 кв. м.