Врач Османов призвал принимать правильные лекарства при лечении разных видов кашля

Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-клиники» Рустем Османов рассказал, почему нельзя путать лекарства от влажного и сухого кашля.

В разговоре с Life.ru специалист подчеркнул, что при сухом кашле не следует пить муколитические средства, поскольку они могут навредить, если мокрота ещё не возникла. Это может грозить развитием осложнений.

Похожая ситуация может возникнуть и при приёме лекарств, которые тормозят такую реакцию организма. Их, в частности, нельзя принимать и при влажном кашле.

«Лечение влажного кашля направлено на облегчение отхождения мокроты и ускорение очищения дыхательных путей. Поэтому при влажном кашле применяются отхаркивающие или разжижающие мокроту средства», — пояснил Османов.

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