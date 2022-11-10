Врач Османов призвал принимать правильные лекарства при лечении разных видов кашля
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В разговоре с Life.ru специалист подчеркнул, что при сухом кашле не следует пить муколитические средства, поскольку они могут навредить, если мокрота ещё не возникла. Это может грозить развитием осложнений.
Похожая ситуация может возникнуть и при приёме лекарств, которые тормозят такую реакцию организма. Их, в частности, нельзя принимать и при влажном кашле.
«Лечение влажного кашля направлено на облегчение отхождения мокроты и ускорение очищения дыхательных путей. Поэтому при влажном кашле применяются отхаркивающие или разжижающие мокроту средства», — пояснил Османов.
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