Узнать больше

Врач Османов призвал принимать правильные лекарства при лечении разных видов кашля

Короткая ссылка
Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-клиники» Рустем Османов рассказал, почему нельзя путать лекарства от влажного и сухого кашля.
Врач Османов призвал принимать правильные лекарства при лечении разных видов кашля
  • Gettyimages.ru

В разговоре с Life.ru специалист подчеркнул, что при сухом кашле не следует пить муколитические средства, поскольку они могут навредить, если мокрота ещё не возникла. Это может грозить развитием осложнений.

Похожая ситуация может возникнуть и при приёме лекарств, которые тормозят такую реакцию организма. Их, в частности, нельзя принимать и при влажном кашле.

«Лечение влажного кашля направлено на облегчение отхождения мокроты и ускорение очищения дыхательных путей. Поэтому при влажном кашле применяются отхаркивающие или разжижающие мокроту средства», — пояснил Османов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить