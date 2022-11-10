Кардиолог Серебрянский заявил, что боли в области грудины могут указывать на сердечный приступ
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При сердечном приступе могут наблюдаться различного рода боли в сердце, в области грудины, сжимающие и колющие, сообщил он «Москве 24».
«Эти боли сопровождаются холодным потом, головокружением, повышением артериального давления, обморочным состоянием и даже падением», — отметил Серебрянский.
При появлении таких симптомов специалист советует немедленно вызвать скорую помощь.
Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.