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Кардиолог Серебрянский заявил, что боли в области грудины могут указывать на сердечный приступ

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Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что боли в сердце, головокружение и обморок могут говорить о развитии сердечного приступа.
Кардиолог Серебрянский заявил, что боли в области грудины могут указывать на сердечный приступ
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При сердечном приступе могут наблюдаться различного рода боли в сердце, в области грудины, сжимающие и колющие, сообщил он «Москве 24».

«Эти боли сопровождаются холодным потом, головокружением, повышением артериального давления, обморочным состоянием и даже падением», — отметил Серебрянский.

При появлении таких симптомов специалист советует немедленно вызвать скорую помощь.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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