Путин: Минфин определит объёмы поддержки регионов, где введён средний уровень реагирования

Президент России Владимир Путин поручил Минфину определить объёмы дополнительной поддержки российских регионов, в которых введён средний уровень реагирования.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Определить необходимые объёмы дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, в том числе в которых введён средний уровень реагирования, за счёт ассигнований федерального бюджета», — говорится в поручении Минфину.

Сроком выполнения поручения обозначено 14 ноября.

Ранее Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что порядка 45 объектов в республике будут взяты под охрану в связи с введением режима «среднего уровня реагирования».

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в регионе построили две усиленные линии обороны.