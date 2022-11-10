Путин: Минфин определит объёмы поддержки регионов, где введён средний уровень реагирования
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Определить необходимые объёмы дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, в том числе в которых введён средний уровень реагирования, за счёт ассигнований федерального бюджета», — говорится в поручении Минфину.
Сроком выполнения поручения обозначено 14 ноября.
Ранее Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что порядка 45 объектов в республике будут взяты под охрану в связи с введением режима «среднего уровня реагирования».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в регионе построили две усиленные линии обороны.