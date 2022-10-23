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Губернатор Курской области: в регионе построили две усиленные линии обороны

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В Курской области построили две усиленные линии обороны.
Губернатор Курской области: в регионе построили две усиленные линии обороны
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области», — написал он в Telegram.

Старовойт сообщил, что третья усиленная линия обороны будет готова до 5 ноября.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что порядка 45 объектов в республике будут взяты под охрану в связи с введением режима «среднего уровня реагирования».

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