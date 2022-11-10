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МО: врачи провели операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди военного

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В Минобороны России сообщили, что военные хирурги из Центрального военного клинического госпиталя российского оборонного ведомства им. П.В. Мандрыка провели операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди российского военнослужащего — участника спецоперации.

«Риск детонации боеприпаса был крайне высок», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Тем не менее врачи приняли решение о проведении хирургического вмешательства. Отмечается, что перед началом операции они надели средства бронезащиты.

Уточняется, что в данный момент пациент находится на лечении и реабилитации в Москве.

В июле стало известно, что из Тулы в Мариуполь для оказания первичной медицинской помощи населению доставлены медицинские комплексы и прибыли 12 медработников.

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