Минтранс России: движение автомобилей по Крымскому мосту 12 ноября будет приостановлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту 12 ноября будет приостановлено по причине ремонтных работ, сообщает пресс-служба Минтранса России.

«12 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — приводит ТАСС сообщение.

Третьего ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о завершении работ по усилению пролётных строений и ремонту опор Крымского моста.

Хуснуллин также сообщил, что монтаж новых пролётных строений Крымского моста начнётся 5 ноября.