Хуснуллин заявил о завершении работ по ремонту опор Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении работ по усилению пролётных строений и ремонту опор Крымского моста.

«На сегодняшний день завершены работы по усилению пролётных строений и ремонту опор левой, неразрушенной стороны моста», — заявил он.

Также Хуснуллин отметил, что в ходе углублённых исследований были выявлены повреждения и деформация четырёх пролётных конструкций моста.

По словам вице-премьера, эти конструкции придётся заменить на новые.

Хуснуллин также сообщил, что монтаж новых пролётных строений Крымского моста начнётся 5 ноября.

Кроме того, он доложил, что движение на обеих полосах Крымского моста возобновят с 20 декабря.