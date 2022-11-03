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Хуснуллин заявил о завершении работ по ремонту опор Крымского моста

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении работ по усилению пролётных строений и ремонту опор Крымского моста.
Хуснуллин заявил о завершении работ по ремонту опор Крымского моста
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«На сегодняшний день завершены работы по усилению пролётных строений и ремонту опор левой, неразрушенной стороны моста», — заявил он.

Также Хуснуллин отметил, что в ходе углублённых исследований были выявлены повреждения и деформация четырёх пролётных конструкций моста. 

По словам вице-премьера, эти конструкции придётся заменить на новые.

Хуснуллин также сообщил, что монтаж новых пролётных строений Крымского моста начнётся 5 ноября.

Кроме того, он доложил, что движение на обеих полосах Крымского моста возобновят с 20 декабря.

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