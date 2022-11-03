Хуснуллин заявил о завершении работ по ремонту опор Крымского моста
- РИА Новости
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«На сегодняшний день завершены работы по усилению пролётных строений и ремонту опор левой, неразрушенной стороны моста», — заявил он.
Также Хуснуллин отметил, что в ходе углублённых исследований были выявлены повреждения и деформация четырёх пролётных конструкций моста.
По словам вице-премьера, эти конструкции придётся заменить на новые.
Хуснуллин также сообщил, что монтаж новых пролётных строений Крымского моста начнётся 5 ноября.
Кроме того, он доложил, что движение на обеих полосах Крымского моста возобновят с 20 декабря.