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Хуснуллин: монтаж новых пролётных строений Крымского моста начнётся 5 ноября

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что монтаж новых пролётных строений Крымского моста начнётся 5 ноября.
Хуснуллин: монтаж новых пролётных строений Крымского моста начнётся 5 ноября
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на совещании.

По словам Хуснуллина, для правой разрушенной части моста в рекордные сроки изготовлено и поставлено 1218 т металлоконструкций с трёх заводов. Из них 925 т уже смонтировано на месте в виде конкретных пролётных изделий, уточнил вице-премьер.

«И мы начинаем с 5 по 10 ноября уже монтаж новых пролётных строений», — сказал Хуснуллин.

Также Хуснуллин заявил, что движение на обеих полосах Крымского моста возобновят с 20 декабря.

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