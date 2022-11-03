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Хуснуллин: движение на обеих полосах Крымского моста возобновят с 20 декабря

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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что движение на обеих полосах Крымского моста возобновят с 20 декабря.
Хуснуллин: движение на обеих полосах Крымского моста возобновят с 20 декабря
  • © AP Photo

«Запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируем: 5 декабря по одной полосе, 20 декабря — полностью по другой», — сказал он на совещании.

Ранее в Минтрансе сообщили, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

В ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

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