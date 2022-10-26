Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет открыто не ранее 1 декабря

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.

Об этом говорится в сообщении Минтранса России.

«В настоящее время для перемещения через Керченский пролив для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов — по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт», — заявили в ведомстве.

Минтранс России проинформировал грузоотправителей о временных ограничениях.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.