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Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет открыто не ранее 1 декабря

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Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет открыто не ранее 1 декабря
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Минтранса России.

«В настоящее время для перемещения через Керченский пролив для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов — по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт», — заявили в ведомстве.

Минтранс России проинформировал грузоотправителей о временных ограничениях.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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