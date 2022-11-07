Узнать больше

Хуснуллин сообщил об отправке первого пролёта Крымского моста к месту монтажа

Короткая ссылка
RT
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что первый пролёт автодорожной части Крымского моста отправлен к месту монтажа.
Хуснуллин сообщил об отправке первого пролёта Крымского моста к месту монтажа
  • © Марат Хуснуллин / Telegram

«Первый готовый пролёт Крымского моста направлен к месту монтажа», — написал он в Telegram.

Хуснуллин уточнил, что пролёт отправят на многоколёсном самоходном модуле.

3 ноября Хуснуллин доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении работ по усилению пролётных строений и ремонту опор Крымского моста.

Хуснуллин также сообщил, что монтаж новых пролётных строений Крымского моста начнётся 5 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить