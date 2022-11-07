Хуснуллин сообщил об отправке первого пролёта Крымского моста к месту монтажа
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«Первый готовый пролёт Крымского моста направлен к месту монтажа», — написал он в Telegram.
Хуснуллин уточнил, что пролёт отправят на многоколёсном самоходном модуле.
3 ноября Хуснуллин доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении работ по усилению пролётных строений и ремонту опор Крымского моста.
Хуснуллин также сообщил, что монтаж новых пролётных строений Крымского моста начнётся 5 ноября.