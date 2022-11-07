Хуснуллин сообщил об отправке первого пролёта Крымского моста к месту монтажа

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что первый пролёт автодорожной части Крымского моста отправлен к месту монтажа.

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