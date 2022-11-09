Суд продлил арест устроившему стрельбу в школе в Казани Галявиеву

Верховный суд Татарстана продлил арест Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии.

«Суд постановил ходатайство гособвинителя... удовлетворить, продлить срок содержания под стражей... до 18 апреля 2023 года», — приводит сообщение ТАСС.

7 октября сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование в отношении Ильназа Галявиева. По данным ведомства, Галявиев пытался подражать представителям деструктивной субкультуры, информацию о которой получал в сети.

11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Ильназ Галявиев полностью признал вину.