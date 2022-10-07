СК завершил расследование в отношении устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева
- РИА Новости
«Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении», — сообщил Следственный комитет.
Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, вину он признал в полном объёме и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело передано для решения вопроса о направлении в суд, отметил СК.
11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.