СК завершил расследование в отношении устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева

Следственный комитет России завершил расследование в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 в мае 2021 года. По информации ведомства, Галявиев пытался подражать представителям деструктивной субкультуры, информацию о которой получал в сети.

«Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении», — сообщил Следственный комитет.

Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, вину он признал в полном объёме и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело передано для решения вопроса о направлении в суд, отметил СК.

11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.