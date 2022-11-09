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Трое пострадавших при жёсткой посадке Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации

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Трое пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации городской больницы Костромы.
Трое пострадавших при жёсткой посадке Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации
  • © Пресс-служба администрации Костромской области

Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Три пациента в реанимации, продолжаются диагностические мероприятия, один пациент в операционной», — заявил директор департамента здравоохранения Николай Гирин.

Уточняется, что состояние трёх пациентов тяжёлое и стабильно тяжёлое, ещё у одного пострадавшего зафиксированы изолированная травма и перелом.

8 ноября в Костромской области вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино.

Позднее стало известно, что в результате ЧП погиб пациент, ещё четыре человека пострадали.

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