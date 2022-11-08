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Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Костромской области

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В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области есть пострадавшие. Об этом сообщили в администрации региона.
Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Костромской области
  • РИА Новости

«Вертолёт Ми-2 выполнял полёт из Шарьи. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино, — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что на место ЧП выехали оперативные службы.

«По предварительным данным, есть пострадавшие», — добавили в администрации Костромской области.

В августе сообщалось, что вертолёт Ми-2 разбился в Ставропольском крае. Крушение произошло на территории фермы в Предгорном округе.

Позднее был обнаружен пилот вертолёта, он не пострадал. 

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