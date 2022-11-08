Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Костромской области
- РИА Новости
«Вертолёт Ми-2 выполнял полёт из Шарьи. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино, — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что на место ЧП выехали оперативные службы.
«По предварительным данным, есть пострадавшие», — добавили в администрации Костромской области.
В августе сообщалось, что вертолёт Ми-2 разбился в Ставропольском крае. Крушение произошло на территории фермы в Предгорном округе.
Позднее был обнаружен пилот вертолёта, он не пострадал.