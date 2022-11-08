Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Костромской области

В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области есть пострадавшие. Об этом сообщили в администрации региона.

РИА Новости

«Вертолёт Ми-2 выполнял полёт из Шарьи. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино, — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что на место ЧП выехали оперативные службы. «По предварительным данным, есть пострадавшие», — добавили в администрации Костромской области. В августе сообщалось, что вертолёт Ми-2 разбился в Ставропольском крае. Крушение произошло на территории фермы в Предгорном округе. Позднее был обнаружен пилот вертолёта, он не пострадал.