Врач Кардашова напомнила, что переизбыток кофеина повышает давление и нарушает сон

Врач-гастроэнтеролог София Кардашова рассказала, какой вред здоровью способен нанести кофеин.

Одними из самых бодрящих напитков являются кофе, энергетики и чай. Именно в них содержится кофеин, который при чрезмерном употреблении может привести к серьёзным проблемам, сообщила врач в разговоре с Life.ru.

По её словам, кофеин повышает артериальное давление, приводит к тремору и нарушает сон. В свою очередь, энергетики вызывают ложный прилив сил посредством истощения собственных ресурсов организма.

Как напомнила Кардашова, здоровая норма кофеина не должна превышать 300 мг в день.

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