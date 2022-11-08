Врач Кардашова напомнила, что переизбыток кофеина повышает давление и нарушает сон
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Одними из самых бодрящих напитков являются кофе, энергетики и чай. Именно в них содержится кофеин, который при чрезмерном употреблении может привести к серьёзным проблемам, сообщила врач в разговоре с Life.ru.
По её словам, кофеин повышает артериальное давление, приводит к тремору и нарушает сон. В свою очередь, энергетики вызывают ложный прилив сил посредством истощения собственных ресурсов организма.
Как напомнила Кардашова, здоровая норма кофеина не должна превышать 300 мг в день.
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