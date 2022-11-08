Кардиолог Сонгуров назвал головокружения частым симптомом пониженного давления

Кардиолог, врач функциональной диагностики Рашид Сонгуров назвал наиболее распространённые симптомы артериальной гипотензии (гипотонии) — состояния, характеризующегося снижением артериального давления менее 100/60 мм рт. ст.

«Если у человека упало давление, он может испытывать головокружение, головные боли. Может наблюдаться нарушение равновесия, тошнота и рвота. Также к частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности. При резком падении давления возможен обморок. Кроме того, у гипотоников часто бывают холодные конечности, а пальцы рук немеют», — сообщил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

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