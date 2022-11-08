Кардиолог Сонгуров назвал головокружения частым симптомом пониженного давления
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«Если у человека упало давление, он может испытывать головокружение, головные боли. Может наблюдаться нарушение равновесия, тошнота и рвота. Также к частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности. При резком падении давления возможен обморок. Кроме того, у гипотоников часто бывают холодные конечности, а пальцы рук немеют», — сообщил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
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