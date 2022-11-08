ТАСС: в России до конца года могут провести ещё одно испытание «Сармата»
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- © Russian Defence Ministry/Keystone Press Agency
«До конца этого года лётно-конструкторские испытания (ЛКИ) «Сармата» могут быть продолжены с выполнением второго пуска изделия», — сказал собеседник агентства.
Официального подтверждения этой информации агентство не приводит.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года.
По его словам, испытания оружия прошли успешно.
В августе Министерство обороны России подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
Как отметил глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард, ракета «Сармат» является «чертовски хорошей штукой», которая «готовится к своему второму испытанию».