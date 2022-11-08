ТАСС: в России до конца года могут провести ещё одно испытание «Сармата»

В России до конца 2022 года может быть проведён ещё один испытательный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«До конца этого года лётно-конструкторские испытания (ЛКИ) «Сармата» могут быть продолжены с выполнением второго пуска изделия», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации агентство не приводит.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года.

По его словам, испытания оружия прошли успешно.

В августе Министерство обороны России подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Как отметил глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард, ракета «Сармат» является «чертовски хорошей штукой», которая «готовится к своему второму испытанию».