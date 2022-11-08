Узнать больше

ТАСС: в России до конца года могут провести ещё одно испытание «Сармата»

Короткая ссылка
В России до конца 2022 года может быть проведён ещё один испытательный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
ТАСС: в России до конца года могут провести ещё одно испытание «Сармата»
  • globallookpress.com
  • © Russian Defence Ministry/Keystone Press Agency

«До конца этого года лётно-конструкторские испытания (ЛКИ) «Сармата» могут быть продолжены с выполнением второго пуска изделия», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации агентство не приводит.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года. 

По его словам, испытания оружия прошли успешно.

В августе Министерство обороны России подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Как отметил глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард, ракета «Сармат» является «чертовски хорошей штукой», которая «готовится к своему второму испытанию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить