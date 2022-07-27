Американский военачальник высоко оценил российскую баллистическую ракету «Сармат»

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Глава Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльз Ричард назвал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» «чертовски хорошей штукой».
Американский военачальник высоко оценил российскую баллистическую ракету «Сармат»
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

По его словам, Россия в скором времени представит «хит-парад из трёх новых систем вооружений».

«В их числе — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию», — приводит РИА Новости заявление Ричарда в ходе выступления на симпозиуме по сдерживанию под эгидой Стратком.

20 апреля на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Путин заявил, что первые ракеты данного типа заступят на боевое дежурство в конце года.

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