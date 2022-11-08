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Врач Продеус напомнил о рисках частого использования капель от насморка

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Доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что сосудосуживающие капли и спреи эффективны при заложенности носа, однако такие препараты вызывают зависимость и негативно воздействуют на слизистую носа.
Врач Продеус напомнил о рисках частого использования капель от насморка
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Длительное и неумеренное применение сосудосуживающих капель от насморка ведёт к вазомоторному риниту, то есть к нарушению функционирования слизистой оболочки носа и к регулярной отёчности, предупредил специалист в интервью радио Sputnik.

«Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий, на ней погибнут ворсинки, а ткань под ней начнёт постоянно отекать... Это очень непростое заболевание, оно лечится с трудом, иногда приходится даже прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла», — объяснил Продеус.

Сосудосуживающие капли для взрослых нельзя применять больше трёх-четырёх дней, заключил врач.

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