Власти Иркутска заявили о полной ликвидации последствий на месте падения Су-30

Представитель администрации Иркутска заявил, что в городе привели в порядок территорию на месте падения Су-30.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Территория полностью расчищена и приведена в порядок. Работы проводил Иркутский авиазавод», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вопрос с установкой памятника лётчикам на месте их гибели находится в стадии рассмотрения. При этом Иркутский авиазавод решает вопрос приобретения нового жилья для жильцов дома, который пострадал в результате трагедии.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте в секторе частной застройки.

При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 263 УК России.