Власти Иркутска заявили о полной ликвидации последствий на месте падения Су-30
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Территория полностью расчищена и приведена в порядок. Работы проводил Иркутский авиазавод», — сказал собеседник агентства.
По его словам, вопрос с установкой памятника лётчикам на месте их гибели находится в стадии рассмотрения. При этом Иркутский авиазавод решает вопрос приобретения нового жилья для жильцов дома, который пострадал в результате трагедии.
23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте в секторе частной застройки.
При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 263 УК России.