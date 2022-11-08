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Власти Иркутска заявили о полной ликвидации последствий на месте падения Су-30

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Представитель администрации Иркутска заявил, что в городе привели в порядок территорию на месте падения Су-30.
Власти Иркутска заявили о полной ликвидации последствий на месте падения Су-30
  • РИА Новости
  • © Владимир Смирнов

Об этом сообщает РИА Новости.

«Территория полностью расчищена и приведена в порядок. Работы проводил Иркутский авиазавод», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вопрос с установкой памятника лётчикам на месте их гибели находится в стадии рассмотрения. При этом Иркутский авиазавод решает вопрос приобретения нового жилья для жильцов дома, который пострадал в результате трагедии.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте в секторе частной застройки.

При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 263 УК России.

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