Психотерапевт Толоконин заявил, что стресс может спровоцировать боли в теле

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, основатель клиники психосоматической медицины, автор книги «Практическая психосоматика» Артём Толоконин заявил, что стресс может спровоцировать боли в теле.

«Тело и эмоции тесно взаимосвязаны. Если человек сдерживает свои переживания и не проявляет, то они накапливаются внутри и оказывают негативное воздействие на психику, блокируют нашу энергию», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По его словам, если человека одолевают гнев, обида или раздражение, нужно правильно дышать — медленно и глубоко.

Также рекомендуется выполнять специальные упражнения, позволяющие снизить тревожность.

Ранее врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.