Психотерапевт Толоконин заявил, что стресс может спровоцировать боли в теле
- Gettyimages.ru
- © Guido Mieth
«Тело и эмоции тесно взаимосвязаны. Если человек сдерживает свои переживания и не проявляет, то они накапливаются внутри и оказывают негативное воздействие на психику, блокируют нашу энергию», — цитирует эксперта сайт kp.ru.
По его словам, если человека одолевают гнев, обида или раздражение, нужно правильно дышать — медленно и глубоко.
Также рекомендуется выполнять специальные упражнения, позволяющие снизить тревожность.
Ранее врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.